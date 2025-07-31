Всем тем, кто получил ранения, оказывают необходимую помощь, на месте работают необходимые службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Донецкой области.

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Что известно о раненых в Краматорске?

Россияне около 14:15 нанесли удар по центру города, из-за чего, по данным полиции, частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.

Известно о по меньшей мере одном погибшем человеке и 11 пострадавших. Раненым, среди которых – 18-летняя девушка, оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших и масштабы повреждений сейчас устанавливают.

На месте обстрела работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики и все профильные службы,

– добавили в полиции.

Ранее сообщали, что среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. Также в сети появились видео, где можно увидеть дым после попадания в Краматорске. По словам очевидцев, он был едким.