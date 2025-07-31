Усім тим, хто отримав поранення, надають необхідну допомогу, на місці працюють необхідні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Донецької області.

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Що відомо про поранених у Краматорську?

Росіяни близько 14:15 завдали удару по центру міста, через що, за даними поліції, частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів.

Відомо про щонайменше одну загиблу людину та 11 постраждалих. Пораненим, серед яких – 18-річна дівчина, надається медична допомога. Точну кількість постраждалих і масштаби пошкоджень зараз встановлюють.

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики та всі профільні служби,

– додали у поліції.

Раніше повідомляли, що серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані. Також у мережі з'явилися відео, де можна побачити дим після влучання у Краматорську. За словами очевидців, він був їдким.