Таку інформацію повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Донбас Реалії".

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Які деталі удару відомі?

Посадовець розповів, що у центрі Краматорське зафіксували пряме влучання у будинок, постраждала багатоповерхівка. За його словами, противник скинув авіабомбу на місто орієнтовно о 14:15.

На теперішній час відомо про 1 загиблу людину й 11 поранених. Під завалами можуть знаходитися люди. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи поліції й підрозділи ДСНС. Усім пораненим надана кваліфікована медична допомога,

– розповів Філашкін.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, 22 липня російські війська завдали удару по багатоквартирному житловому будинку в Краматорську. Внаслідок атаки загинула дитина, поранення отримали 8 осіб. На місці удару виникла пожежа.