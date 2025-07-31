Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, "Радіо Свободу" та місцеві телеграм-канали.

До теми З-під завалів врятували 9 людей, – ДСНС про ювелірну роботу з ліквідації наслідків атаки

Які наслідки російської атаки по Краматорську 31 липня?

За даними Вадима Філашкіна, станом на 15:55, щонайменше 1 людина загинула і ще 11 – зазнало поранень у Краматорську 31 липня.

Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані,

– зазначив очільник Донецької ОВА.



Влучання по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

На місці наразі працюють всі відповідальні служби.

Багато диму у Краматорську після атаки 31 липня: дивіться відео

Перед цим у мережі з'явилися відео, де можна побачити дим після влучання у Краматорську. За словами очевидців, це дим був їдким.

Момент удару по Краматорську 31 липня: дивіться відео

Окрім того, Вадим Філашкін розповів у коментарі "Радіо Свобода", що атака на місто сталася о 14:15. Ворог скинув керовану авіабомбу, постраждала багатоповерхівка.

"Під завалами можуть знаходитися люди. Зараз на місці працюють органи влади, підрозділи поліції та підрозділи ДСНС. Усім пораненим надана кваліфікована медична допомога", – додав Філашкін.

Наслідки ворожої атаки по Краматорську 31 липня / Фото "Радіо Свободи" та з місцевих телеграм-каналів

До слова, вночі 31 липня ворог також масовано атакував Київ ракетами та "Шахедами". Через це у столиці є загиблі, а також понад 130 постраждалих.