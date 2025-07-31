Рятувальникам вже вдалося врятувати 9 людей. Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий розповів 24 Каналу, що звільняти людей з-під завалів – це дуже непросто, важливо зробити це правильно.

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"Сьогодні була цифра врятованих – дев'ять людей, серед них – молодий чоловік. Рятувальна операція тривала 3 години. Рятувальники провели ювелірну роботу. Тому що було дуже непросто правильно звільнити усі частини тіла людини з-під завалів. Це треба робити правильно, щоб не було якихось негативних наслідків саме для здоров'я", – сказав він.

Усі ці три години з чоловіком спілкувалися, намагалися підбадьорити, давали воду. Ведуча 24 Каналу Софія Трощук зазначила, що медики ДСНС надали першу допомогу на місці. Згодом чоловіка уже транспортували до лікарні. Були пошкодження, але про ступінь говорити зарано. Медичні служби мають визначити, в якому стані він зараз перебуває.

Надзвичайники опублікували відео, як врятували з-під завалів зруйнованого під'їзду чоловіка. Вони крок за кроком розбирали бетонні уламки квартири, під якими опинився постраждалий. Увесь цей час вони залишалися із ним на зв'язку, говорили, підтримували, передавали воду,

– додала вона.

Робота рятувальників триває

Олександр Хорунжий зазначив, що загалом у Києві зараз залучено понад 300 рятувальників і 65 одиниць техніки. Можливо, навіть більше. Працюють психологи, працює важка інженерна, спеціалізована техніка, пожежно-рятувальні автомобілі. Залучалась навіть роботизована техніка для того, щоб розчистити шляхи під'їзду важкої техніки ДСНС.

Залучили авіацію ДСНС. Це два гелікоптери, 20 скидів води об'ємом по 40 тонн. Тому що насправді ці горіння почалися ще задовго до ракетної атаки, ще вночі, коли летіли безпілотники. У Київській міській військовій адміністрації повідомляли про пожежі. Мешканці столиці у різних районах могли чути цей запах пожежі,

– підкреслила ведуча.

У ДСНС наразі не можуть сказати, скільки людей залишається під завалами. Тому що, зокрема, люди могли виїхати, не повідомивши про це інших. Однак рятувальники працюватимуть до того часу, поки не перевірять усі ділянки, щоб знайти людей, насамперед живих.