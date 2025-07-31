Рятувальники досі розбирають завали зруйнованого будинку. Деталі розповів голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Влучання у багатоповерхівку, пожежі, згорілі авто: жахливі кадри наслідків атаки на Київ

Що відомо про рятувальну операцію?

Під час нічної ворожої атаки найбільше постраждала українська столиця – у Святошинському районі наполовину знищено під'їзд багатоквартирного будинку.

Рятувальна операція там досі триває. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 10 людей.

Зокрема, проводять роботи з деблокування чоловіка, якого затиснуло на першому поверсі в бетонному склепі. Ймовірно, це було кухонне приміщення.

Нагадаємо, уночі противник запустив по Україні понад 300 дронів і 8 ракет. У столиці є щонайменше 6 загиблих, зокрема 6-річний хлопчик із мамою. "Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", – зазначив Володимир Зеленський.