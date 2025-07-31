24 Канал показує жахливі кадри наслідків терористичної атаки Росії. Від побаченого неможливо стримувати емоції.
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Фото і відео наслідків атаки на Київ 31 липня
Внаслідок російського обстрілу в ніч на 31 липня зазнав пошкоджень дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр. У квартирі вирвало двері, також вибиті вікна.
Постраждав дім ведучої 24 Каналу / Фото Катерини Соляр
Я вирішила лягти в коридорі на підлозі, і певно це те, що мене зараз врятувало,
– поділилася ведуча.
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Зверніть увагу! Станом на 07:42 у Києві загинули 6 людей. Зокрема, 4 – у Святошинському районі, 2 – в Солом'янському. Серед загиблих дитина, – хлопчик 6 років.
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Наслідки атаки у Святошинському районі / Фото Новини. Live
Цієї ночі Київ також зазнав масованої атаки російських дронів. Рятувальники оприлюднили кадри наслідків.
Наслідки атаки дронів на Київ / Фото ДСНС