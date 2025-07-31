24 Канал показывает ужасные кадры последствий террористической атаки России. От увиденного невозможно сдерживать эмоции.

Обратите внимание Много пожаров в Киеве, есть пострадавшие: какие последствия массированной атаки "Шахедов" и ракет

Фото и видео последствий атаки на Киев 31 июля

В результате российского обстрела в ночь на 31 июля получил повреждения дом ведущей 24 Канала. Екатерина Соляр поделилась: "Спасло только то, что легла в коридоре".

Пострадал дом ведущей 24 Канала / Фото Екатерины Соляр

Екатерина Соляр рассказала о последствиях атаки: смотрите видео

Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве было прямое попадание в жилой дом. Под завалами могут быть люди. Президент обнародовал ужасные кадры.

Россияне ударили по дому в Киеве: смотрите видео

Агрессор попал в девятиэтажку в Святошинском районе. Разрушен целый подъезд.

Удар по многоэтажке в Киеве / Фото из соцсетей Клименко, Ткаченко, ГСЧС

Этой ночью Киев также подвергся массированной атаке российских дронов. Спасатели обнародовали фото последствий.

Последствия атаки дронов на Киев / Фото ГСЧС