24 Канал показывает ужасные кадры последствий террористической атаки России. От увиденного невозможно сдерживать эмоции.
Обратите внимание Много пожаров в Киеве, есть пострадавшие: какие последствия массированной атаки "Шахедов" и ракет
Фото и видео последствий атаки на Киев 31 июля
В результате российского обстрела в ночь на 31 июля получил повреждения дом ведущей 24 Канала. Екатерина Соляр поделилась: "Спасло только то, что легла в коридоре".
Пострадал дом ведущей 24 Канала / Фото Екатерины Соляр
Екатерина Соляр рассказала о последствиях атаки: смотрите видео
Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве было прямое попадание в жилой дом. Под завалами могут быть люди. Президент обнародовал ужасные кадры.
Россияне ударили по дому в Киеве: смотрите видео
Агрессор попал в девятиэтажку в Святошинском районе. Разрушен целый подъезд.
Удар по многоэтажке в Киеве / Фото из соцсетей Клименко, Ткаченко, ГСЧС
Этой ночью Киев также подвергся массированной атаке российских дронов. Спасатели обнародовали фото последствий.
Последствия атаки дронов на Киев / Фото ГСЧС