Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Соляр.

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Квартира Екатерины Соляр пострадала во время атаки

Екатерина Соляр рассказала, что этой ночью она решила лечь в коридоре и именно это решение, вероятно, ее спасло.

В принципе, я жива... Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм,

– говорит Екатерина в видео, снятом почти сразу после атаки.

Ведущая также показала фото из своей квартиры после обстрела. По ее словам, в результате взрыва в доме вырвало дверь, также на кадрах можно увидеть выбитые окна.

Квартира ведущей 24 Канала пострадала во время обстрела / Фото Екатерины Соляр

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