Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя КГВА Тимура Ткаченко.

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Сколько людей пострадало в результате атаки на Киев?

Россия нанесла очередной масштабный удар по Киеву. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура. Больше всего пострадал Соломенский район столицы.

Известно, что в результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 8 человек, среди них – двое детей.

Также известно, что один из пострадавших получил ожоги конечностей, ему уже оказали неотложную медицинскую помощь.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас двух пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Он также добавил, что бригады "скорой" выехали на вызовы в Святошинский район.

Напомним, что Россия также атаковала Киев ударными БПЛА в ночь на 28 июля. Тогда пострадало 8 человек, в частности трехлетняя девочка.