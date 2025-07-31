Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Катерину Соляр.

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Квартира Катерини Соляр постраждала під час атаки

Катерина Соляр розповіла, що цієї ночі вона вирішила лягти в коридорі й саме це рішення, ймовірно, її врятувало.

В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм,

– каже Катерина у відео, знятому майже одразу після атаки.

Ведуча також показала фото зі своєї квартири після обстрілу. За її словами, внаслідок вибуху в домі вирвало двері, також на кадрах можна побачити вибиті вікна.

Поруч біля мене стояла Стрітенська свічка, можливо це саме вона… Передана мені зі Львова,

– додала Катерина Соляр.

Квартира ведучої 24 Каналу постраждала під час обстрілу / Фото Катерини Соляр

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Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Київ було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Найбільше цього разу постраждав Солом'янський район столиці. Також відомо про постраждалих, бригади "швидкої" продовжують працювати на місцях викликів.