Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Последствия российской атаки: смотрите видео
В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев. Террористы нанесли ракетный удар прямо по жилому дому. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Последствия российской атаки: смотрите видео