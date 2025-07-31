Спасателям уже удалось спасти 9 человек. Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий рассказал 24 Каналу, что освобождать людей из-под завалов – это очень непросто, важно сделать это правильно.

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"Сегодня была цифра спасенных – девять человек, среди них – молодой мужчина. Спасательная операция длилась 3 часа. Спасатели провели ювелирную работу. Потому что было очень непросто правильно освободить все части тела человека из-под завалов. Это надо делать правильно, чтобы не было каких-то негативных последствий именно для здоровья", – сказал он.

Все эти три часа с мужчиной общались, пытались подбодрить, давали воду. Ведущая 24 Канала София Трощук отметила, что медики ГСЧС оказали первую помощь на месте. Впоследствии мужчину уже транспортировали в больницу. Были повреждения, но о степени говорить рано. Медицинские службы должны определить, в каком состоянии он сейчас находится.

Чрезвычайники опубликовали видео, как спасли из-под завалов разрушенного подъезда мужчину. Они шаг за шагом разбирали бетонные обломки квартиры, под которыми оказался пострадавший. Все это время они оставались с ним на связи, говорили, поддерживали, передавали воду,

– добавила она.

Работа спасателей продолжается

Александр Хорунжий отметил, что в целом в Киеве сейчас привлечено более 300 спасателей и 65 единиц техники. Возможно, даже больше. Работают психологи, работает тяжелая инженерная, специализированная техника, пожарно-спасательные автомобили. Привлекалась даже роботизированная техника для того, чтобы расчистить пути подъезда тяжелой техники ГСЧС.

Привлекли авиацию ГСЧС. Это два вертолета, 20 сбросов воды объемом по 40 тонн. Потому что на самом деле эти горения начались еще задолго до ракетной атаки, еще ночью, когда летели беспилотники. В Киевской городской военной администрации сообщали о пожарах. Жители столицы в разных районах могли слышать этот запах пожара,

– подчеркнула ведущая.

В ГСЧС пока не могут сказать, сколько людей остается под завалами. Потому что, в частности, люди могли выехать, не сообщив об этом другим. Однако спасатели будут работать до тех пор, пока не проверят все участки, чтобы найти людей, прежде всего живых.