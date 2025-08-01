Жертвами российской атаки на Киев стал 31 человек, среди них – 5 детей, передает 24 Канал.

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Что известно о жертвах вражеской атаки на Киев 31 июля?

Утром 1 августа на странице Феодосиевского сельского совета в Facebook появилось трагическое известие. Там сообщили, что в результате ракетной атаки на Киев под завалами многоквартирного дома в Киеве погибла воспитатель Иванковичевского лицея Наталья Анатольевна Гаева. Женщине было 47 лет.

Вместе с ней погибли ее два сына – 22 и 17 лет. В семье остались муж Натальи и малолетний сын.

Ранее стало известно, что под завалами многоэтажки в Святошинском районе Киева погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Лилия работала инспектором в патрульной полиции Киева с 2017 года. Жертвой оккупантов также стал 6-летний Матвей Марченко. Мальчик занимался каратэ в клубе "Сен-Бин" и водными видами спорта в клубе "Бригантина", где его знали как талантливого спортсмена.