Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський оглянув наслідки удару по Києву

Володимир Зеленський 1 серпня прибув до будинку в Святошинському районі, що частково зруйнований російською армією. Президент поспілкувався з мешканцями та рятувальниками, які перебували на місці трагедії.

Те, що робить Росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів,

– відреагував глава держави.

Президент висловив щирі співчуття родинам загиблих і пообіцяв, що держава підтримає всіх постраждалих.

Понівечений будинок в Києві після російської атаки / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Окремо Зеленський подякував рятувальникам, медикам, поліції та всім, хто допомагав у ліквідації наслідків удару. Їхню взаємопідтримку він назвав надзвичайно важливою.

Гарант країни підкреслив, що Україна продовжить працювати над посиленням захисту мирного населення.

Нагадаємо, унаслідок ворожої ракетної атаки по Києву 31 липня загинула 31 людина, ще 179 постраждали. Влучання сталося прямо у житловий будинок. Серед загиблих є діти.