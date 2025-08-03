Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОВА.

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В ОВА выложили видео последствий российской атаки на мост в Херсоне

Россияне продолжили свои атаки по мосту в Херсоне.

Третий день подряд российская армия бьет по Корабельному району Херсона из авиации. Вчера был ранен один человек. Предварительно, сегодняшний удар оборвал жизнь мужчины. В частности, есть несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение по нему затруднено, но пока возможно,

– написал Александр Прокудин.

Позже в ОВА уточнили: в результате авиационного удара по мосту в Корабельном районе Херсона 3 августа смертельные травмы получил 65-летний мужчина.

Последствия обстрела моста в Херсоне 3 августа: смотрите видео

Власти сообщили, что в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них – 187 маломобильных и 31 ребенок.

Над их эвакуацией работают. Есть 35 транспортных средств, предназначенных для эвакуации, в том числе автомобили скорой для транспортировки маломобильных людей.

Напомним, 2 августа Прокудин призвал жителей Корабела эвакуироваться в более безопасные районы Херсона.

"Для каждого и каждой, кто решит эвакуироваться, подготовлены места для комфортного проживания в убежищах. Сейчас есть около 50 заявок на выезд, из них 18 – от маломобильных жителей. Работаем и с семьями с детьми – уже семеро согласились выехать. К сожалению, имеем и два категорических отказа", – написал глава ОВА.

Он призвал жителей Корабела не рисковать жизнью и выезжать. И заверил, что херсонцы получат помощь на каждом этапе – от выезда и поселения до дальнейшего проживания.

Чтобы выехать из микрорайона Корабел в Херсоне, следует обратиться в областной контакт-центр по номерам 0800 101 102 или 0800 330 951.