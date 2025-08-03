Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Прокудина.

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Какие последствия вражеской атаки?

Враг снова атаковал Херсон утром 3 августа после ударов по мосту день назад.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что, по предварительным данным, есть попадания в районе моста в результате атаки врага.

По его словам, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

День назад, 2 августа, оккупанты атаковали Херсон двумя авиационными бомбами. В результате обстрела был поврежден автомобильный мост, который ведет к микрорайону Корабел.

Информация о пострадавших не поступала, но российский удар изуродовал 3 частных дома и многоэтажку. Серьезно пострадал и мост.

Также россияне повредили газопровод, поэтому некоторое время Корабел будет без газоснабжения. В то же время, по словам Прокудина, украинские защитники контролируют ситуацию в регионе.