Роман Пелех – ветеран и участник боев за освобождение Херсона от российских оккупантов. В 2022 году он добровольно присоединился к армии. Также он нашел и воссоздал рецепт древнего украинского напитка контабас и теперь популяризирует его во всем мире.

В интервью 24 Каналу в подкасте "Воин воли", он рассказал об ожесточенных боях на Херсонщине, ранениях и своей миссии – популяризации украинского напитка в Украине и за рубежом. Больше деталей – читайте далее в материале.

Стоит внимания Украина сейчас, вероятно, переживает самый сложный этап войны, – CNN

"Абсолютно ничего не знал о войске": о решении мобилизоваться

Ты воевал в 2022 году в составе 206 батальона Территориальной обороны. Расскажи, почему тогда решил мобилизоваться и с чего начался свой путь?

Я не верил, что будет война. Мы с женой много ссорились на эту тему. Я говорил, что ничего не будет. Она говорила, что будет 100%. Я до последнего не верил, хотя за неделю до начала полномасштабки записался в 130 батальон. Нам сказали проходить медкомиссию.

Мы сдали все анализы, и последний должен был прийти 24 февраля. Мы ждали, но когда 24 февраля этот анализ пришел – он уже не был нужен. В 130 батальоне трубку не брали. Тогда были очереди, тогда взятку давали, чтобы попасть в армию. Я начал искать разные варианты. Оказалось, что мой знакомый оказался в 206 батальоне ТрО ВСУ.

24 февраля я собрал всех своих: жену Марину, ее сестру, их студентов, еще друзей. Мы выехали, за 24 часа доехали до Ужгорода. Я их всех высадил там, переночевал, 26 февраля уже был в Киеве, а 27-го приехал в 206 батальон.

Полное интервью с ветераном: смотрите видео

Жена знала, что ты возвращаешься в Киев не просто так, а уже непосредственно на войну? Как Марина к этому относилась?

Да, конечно. Меня все отговаривали. Мама отговаривала, жена. Даже моя маленькая дочь звонила мне. Но учитывая всю свою жизнь, я не мог не пойти на войну. У меня еще до того был достаточно сильный патриотический блок.

Ты еще в 2014 году был на Майдане, да?

Да.

Вы тогда пришли все адские бои, которые были на Майдане, ты был во время расстрелов. Почему тогда, в 2014-м, ты не мобилизовался, а мобилизовался в 2022 году?

Я даже был в военкомате, записался. У меня знакомый пошел раньше – это была первая неделя-две после того, как сбежал Виктор Янукович, как начались боевые действия, первое вторжение России. Мой друг, "майдановец", Миша Гафин, пошел в Нацгвардию. Перед отправкой на Восток они уже проходили тренинги и он рассказал, что их тренировали те же "беркутовцы", что стояли на Майдане.

Меня это так триггернуло. У меня была такая злость на них. Когда я представил, что нас будут тренировать те, кто стоял против нас и стрелял в нас, то понял, что не смогу этого выдержать. Не смогу пойти. Потом думал присоединиться к "Правому сектору", но глубоко погрузился в волонтерку.

Этим и занимался – помогал и своим, и тем, кого не знал. Мы реально много делали, а где-то через год уже немного поутихло. Знакомые начали возвращаться и говорили, что там затишье, много людей. А вот в 2022-м было уже понятно – надо идти воевать.

Что непосредственно 24 февраля стало для тебя такой движущей силой? То есть у тебя был бизнес, ты спокойно работал, тебя не мобилизовали, ты отвез семью, все просили тебя не идти, но ты взял оружие в руки, хотя не имел такого опыта.

Опыта не было. Впрочем, во-первых, я пропагандировал и рассказывал, например, у себя на странице в Facebook историю, следил за событиями. Долгое время вел блог. Для меня это было бы предательством – отказаться от тех идеалов и ценностей.

Во-вторых, я понимал, что нужно быть примером. Люди бежали. Я помню, как возвращался в Киев – абсолютно пустая трасса. В ту сторону были пробки, а я еду в окружение – в Киев, который уже был полуокружен. Они уже подходили к Макарову. Там осталась только одна дорога, которой можно было заехать в Киев, житомирские трассы уже не работали.

Однако я не мог поступить иначе. Я понимал, что не являюсь военным, у меня не было опыта, я абсолютно ничего не знал о войске. Но я понимал, что первые дни, месяцы, первый год – надо взяться за дело, пока государство оправится, пока сможет набрать людей, трансформируется, станет на военные рельсы. Я не мог иначе.

О том, как выжил после обстрела из "Торнадо-С"

Получается, что ты тогда приехал, присоединился к войску, вы прошли обучение и ты поехал на Херсонщину, да?

Да. Мы приехали в Киев, наш батальон участвовал в боях, но брали только самых опытных или тех, кто уже был в АТО, а нас учили. Сначала нас учили на противотанковый ракетный комплекс. Мы хорошо отучились, были классной командой. Нас хотели отправить в Бучу, в Гостомель, но по каким-то причинам не отправили. Потом они вышли из Киевской области, было несколько дней передышки, и командир спросил, кто хочет ехать. Я поднял руку.

У нас были встречи с комбатом. Я сказал, что мы готовы воевать, почему нас не отправляют? Тогда какой-то дядька начал кричать, мол, мы отправим вас, когда надо. Я так понимаю, что изменилась специфика. У нас забрали противотанковый ракетный комплекс, потому что ракет к нему еще не было. И сказали, что мы теперь – минометчики. Нам пришлось учиться – миномет не такое уж и легкое дело.

Нас перевели в Херсонскую область, а точнее сначала – в Николаев, а ППД нашего подразделения был в Таврийске.

Тогда уже были очень горячие бои на Херсонщине.

Да. Там постоянно были бои, у нас постоянно были раненые. С первых дней были и "двухсотые", и "трехсотые". Достаточно страшно было.

Мы в первый день, ночью, заехали в Николаев, чтобы нас не было видно, но кто-то нас сдал. Встаем утром, выходим на улицу и сверху видим взрывы. Мы же из Киева приехали, подумали, что, наверное, ПВО. А это было "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами. Это "кассеты" разбились. Через секунду нас засыпало "кассетами". Первый раз попали под серьезный обстрел. Чудом все остались живы.

Потом было много прилетов, много всего. Через некоторое время нас отправили прямо в Таврийск Херсонской области. Там уже был наш ППД. Кстати, в 206-м моим ротным был "Мадьяр", который сейчас назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины – Роберт Бровди.

Ты уже на Херсонщине осознал, что это серьезная война?

После первого обстрела. Николаев уже обстреливали прямо из артиллерии, очень близко. "Грады" – нет, а "Торнадо" доставали. Дронов тогда еще так много не было. Помню, нам ставили такого лейтенанта, который должен был быть командиром. Я ему говорил, мол, зачем нам миномет, если можем привязать гранаты на дешевые дроны и отправить. Он тогда сказал, что это неэффективно будет.

О первых попытках активно использовать дроны на фронте

Ты же вообще умел "летать на дронах", и даже предлагал командиру внедрить аэроразведку, но тебе отказали. Как ты считаешь, почему на тот момент это не воспринималось?

Потому что тогда это предлагали не военные. Мы же были гражданскими, и когда мы что-то предлагали, то не говорили, что это точно сработает, потому что и сами не знали. Мы предлагали, нам отвечали, мол, у нас такого нет, а есть уставы. Эти старые армейские подходы. Военные были старой закалки: те, кто прошел училище, и дальше мыслили по-старому. Я же не один такой был, многие приходили с подобными идеями.

Просто я реально много "летал на дронах". Мы с женой два года снимали влоги. Я летал в любую погоду, не раз чуть не терял борта. Это и помогло мне позже – научился работать с РЭБом. У меня в Херсонской области не было ни одного потерянного дрона из-за РЭБ. Ни одного! Хотя тогда уже многие теряли. Я знал, как отходить, как идти ниже, когда ловить сигнал, как обойти – знал все нюансы.

Тогда я был профи по дронам. Такого уровня у нас еще не было. Более того, я вышел на сообщество военных, которые декодировали дроны, чтобы их не могли отследить, потому что как раз тогда начали отслеживать "Мавики" и бить по ним. Я нашел организацию, которая мне раскодировала бы дрон – и мы стали бы полностью в безопасности. Но командир говорил, что не надо.

Кстати Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией

Уже перед самым моим ранением мы начали летать. Мой первый боевой вылет был вместе с группой "Карпатская Сечь". С нами был парень с позывным "Кишка" (Святослав Кондрат – 24 Канал) – к сожалению, он погиб. Люди отходили, а он остался прикрывать и погиб. С ним я ездил на свой первый полубоевой выезд.

Мы тогда уже летали и начали понимать, насколько это нужно. Тогда впервые появились разговоры о сбросах, но возникло разделение. Я был в минометном подразделении и для меня тогда приоритетом было найти цель, чтобы накрыть ее минометом. А если я перехожу на сбросы – это уже другая история. Это уже не "минометка". Тогда не было четких званий. Меня сделали "старшим наводчиком миномета", но на самом деле я был тем, кто наводил по "пузырькам", а по сути – должен был летать и искать цели.

Ты же непосредственно сам столкнулся с тем, что хотел ввести что-то новое, в масштабах своего батальона, и все это тогда отрицалось. На самом деле мы и сегодня сталкиваемся с подобным. Получается, что приходится бороться не только с внешним врагом, но и с внутренним сопротивлением. Как с этим быть?

Здесь было бы легко ответить, если бы не продолжались полномасштабные боевые действия. Потому что есть два противоположных мнения. Первая – все надо менять, внедрять новое. Вторая – ничего нельзя менять, потому что сейчас война, разберемся после войны. И эти два мнения прямо противоречат друг другу. Нужно искать какой-то компромисс.

Мне, в конце концов, удалось объяснить это нашему командиру. Хотя на это ушло много разговоров. И чем дольше я был в армии, тем больше верил, что дроны – это ключевое. Очень жаль, что не удалось реализовать все сполна, потому что тогда я мог бы сказать, что был первым, кто это сделал. Может, надо было действовать на свой страх и риск – просто взлететь, сделать сброс и показать результат.

"Операция продолжалась без остановки": об освобождении Херсона

Когда вы уже были в Херсоне, то непосредственно работали на операциях по освобождению города, понимали, что вот-вот Херсон уже будет освобожден?

Каждый по-разному, лично я верил. И большинство ребят верили, что Херсон мы заберем, потому что с логистической точки зрения они никак не могли удержать. Хотя штурмы в Таврическом были очень часто. Минимум раз в неделю мы штурмовали. Очень много было "трехсотых". Эта операция продолжалась без остановки. Было постоянное давление. В один момент они (украинские подразделения – 24 Канал) прорвались.

Но наши командиры знали, когда будут отходить, потому что за неделю (до освобождения Херсона – 24 Канал) нас перевели в Киевскую область. Командиры туда поехали, чтобы заезжать в Херсон пофоткаться. Это ужас, сразу упала у всех мотивация. Все к этому совместно шли, а нас в Киевскую область отправили.

Хотя нам легче стало. Смешанные чувства. Я жену увидел. Отпускали немножко домой, полечиться, нормальную еду поесть, помыться нормально, потому что долгое время в Николаеве не было воды. Там воду потом включали, но соленую.

Ты не ездил потом в Херсон?

Нет, поеду уже после победы. Сейчас, наверное, очень болезненные воспоминания будут. Поэтому пока в своем психологическом пузыре, а потом будем все вспоминать. Где-то заплачем, где-то посмеемся.

"Мне было стыдно": о ранении и лечении

Ты получил ранения и контузии в Херсонской области и вернулся лечиться в Киев?

Нет, сначала меня отправили в Николаевский госпиталь. Там я пробыл пару дней, потом меня отправили в Одессу, где я был 21 день. Я еще возвращался на нулевые позиции и в Одессу. А потом меня отправили – в Киев, на Пущу-Водицу. Там много санаториев. В санатории меня уже лечили дольше. Я вернулся, когда батальон был уже в Киеве.

После этой травмы ты демобилизовался?

Мне по моей статье не давали полностью освобождение, но воевать эффективно я не мог. Мне предлагали разные варианты. Я не хотел. Если воевать, то по-настоящему, а не сидеть в штабе. Я несколько раз был в штабе и сказал, что больше туда не пойду. В армии в целом много советчины, а там – концентрация.

Я списался, а через неделю мое подразделение отправили на Бахмут. Человек, который пришел на мое место погиб от сброса, но все остальные собратья – в порядке.

Этот период, когда ты уже уволился, ты вообще понимал, что ты дома? Ты был на фронте, а тут возвращаешься и ты уже не боевой военный, потому что не принимаешь непосредственное участие в боях. Но ты военный, потому что ты был в боях. Что с тобой происходит в этот период?

Мне немного легче, потому что я плавнее перешел, я не прям с нуля и уволился. Какое-то время в госпитале меня лечили. Там очень классно реабилитируют.

Первое время мне вообще было стыдно, что я ушел. Мне казалось, что я предал своих. Я несколько раз рвался вернуться, но жена меня отговорила. И у нас уже все разошлись – моего батальона как такового нет.

Стыдно за то, что они продолжают воевать?

Да, мне было стыдно. Я через это все проходил, думал о них постоянно. Спасибо жене, что она не сошла с ума от моих разговоров об этом. Только вернулся домой, а уже говорю, чтобы возвращаться обратно. Было тяжело морально.

Читайте также Вопрос выживания нации: реальна ли демобилизация военных в условиях масштабной войны

Что эмоционально происходит в этот момент?

Эмоционально трудно, потому что собратья там, а я здесь. Я знаю, что они поехали в Бахмут, это был ад. Я не могу помочь в этот момент своим собратьям, которые для меня стали не просто собратьями, а братьями. Потому что мы добровольцы. Нас не просто поймали. Мы на 100% все добровольцы. Это совсем другое комьюнити. Все работают на цель, имеют цель, чем-то занимаются.

Бывало такое, что кто-то психологически не может, тогда никто его не трогает. Он несколько дней отлежался, стало легче психологически. Ты же все делаешь, учишься стрелять из миномета под обстрелами. Ежедневно прилетает все, что только можно. Ночью ты идешь в наряд на несколько часов. Утром надо просыпаться, после обстрелов идти учиться. Братство становится такое: ты их очень сильно не любишь, но одновременно очень сильно любишь. Бывает такая противоположность. Было тяжело.

Потом через какое-то время я поговорил с побратимом, который был одним из самых близких. Он был до этого военным, и он сказал: "Ты не был военным, но ты пошел, пробыл неполный год и дал возможность набрать других людей, с опытом – кто может тебя заменить". Он меня немножко успокоил этим. Мы с ним поговорили, и немножко легче стало.

Верит ли в перемирие?

Как ты относишься к этим разговорам о перемирии, которые сейчас ведутся?

Я не верю, что перемирие вообще будет. Оно должно либо закончиться, либо кто-то должен проиграть в этой войне, либо отказаться. У них задача нас уничтожить, у нас задача, чтобы нас не уничтожили. Где здесь может быть перемирие? Я не знаю. Я не могу говорить, потому что я сейчас не там. Я не могу сказать: "Вы, ребята, воюйте, а я здесь пока на экономическом фронте". Я так не могу сказать.

Думаю, многие ребята считают, что надо добивать оккупантов. Потому что у нас хоть с проблемами, со всем, но армия плюс-минус сформирована. Если сейчас будет перемирие на полгода, то кто-то за границу поедет, демобилизация и так далее. Не знаю, выдержим ли мы второй удар так, как мы выдержали первый. Со всеми инновациями, которые у них есть.

Сыплется ли украинский фронт?

Как ты считаешь, сейчас фронт сыплется?

Нет, фронт не сыпется. Что вообще такое "сыпется фронт"? Так, как у нас было в первые дни войны – 50-километровые рейды врага внутрь нашей территории.

Я понимаю, почему военные отходят. Россияне уничтожают все укрепления, которые там могут быть. Сколько не копай, если одна или две мины или ракеты попадут в одно место, то любое укрытие будет уничтожено. В тех условиях делать качественные и хорошие укрытия очень трудно. А сейчас еще больше, потому что есть дроны, ты не сможешь прямо "на нуле" строить блиндаж с трехслойным покрытием из дерева.

О древнем украинском напитке

Давай наконец поговорим о твоем деле. Ты нашел старинный рецепт напитка, который называется "Контабас".

О нем упоминал Борис Гринченко в словаре, то есть напиток где-то с 16 – 17 века.

Я из Львова, но долгое время жил на Закарпатье. Мы с братом нашли в одном из заброшенных там домов 90 литров этого напитка. Еще до полномасштабного вторжения начали этим заниматься. За две недели до войны мы получили лицензию и уже продали в два магазина (свои напитки – 24 Канал).

Я сразу пошел воевать, а после того, как уволился, то в первую очередь хотел восстановить этот напиток. Это действительно украинский старинный национальный напиток. У него вкус очень высокого качества. Мы уже были на различных американских и европейских конкурсах. С первого раза, что практически невозможно, получил серебряную медаль на одном из крупных американских конкурсов.

После армии, когда немножко научился дисциплине, то "поддал газу". Меня очень много собратьев в этом поддерживало. В первые дни многие у себя в соцсетях рассказывали о контабасе. С этого все началось, заинтересовалась "Экономическая правда", взяли интервью, потом еще несколько СМИ, и как-то так все "полетело". Уже в конце 2024 года я получил лицензию. Сейчас мы экспортируем эту продукцию, будем ее продавать в США и по всему миру.

Благодаря контабасу ты популяризируешь украинскую культуру не только в Украине, а теперь и за рубежом.

Да, потому что мы же знаем, что у шотландцев классное виски, у мексиканцев – текила, у французов – коньяк. А в Украине что – водка? Нет, у нас были классные напитки, например, контабас. Это прекрасный заменитель заграничному виски.

По факту контабас – это то, что вернуло тебя к полноценной жизни?

Да. Я поэтому ни у кого ничего не прошу. Я благодарен, что вернулся и начал видеть свет в конце тоннеля. Ты видишь, куда ты идешь и уже не так смотришь по сторонам – хорошо ли мне или плохо, то ли может в армию, может не в армию. Нет, тебя судьба сохранила, тебя не убило там (на войне – 24 Канал), значит тебе туда надо идти, вот это тебе надо делать.

В каких странах контабас сейчас представляет Украину?

Отправляем почти во все страны, даже в Японию и Южную Америку. Но дистрибьютор у нас в Австрии, в Вене. Он имеет лицензию на отправку: до двух бутылок на человека может отправлять. Поэтому делает это из Вены, а продается по всему миру через почту. Для нас самый главный рынок – это США, если туда выйдем, то классно.

У нас напиток имеет свою специфику – он является ограниченным продуктом. Он делается из почек черной смородины. Для того чтобы сделать литр контабаса, надо 500 миллилитров почек черной смородины. В сотнях тысяч бутылок он никогда, наверное, не будет продаваться, ведь нет столько почек черной смородины.

Их тяжело собирать, они дорогие. Есть своя специфика. То есть мы не имеем целью покрыть все магазины в США. Мы хотим точечно взять районы, где живет много украинцев, или те магазины, в которых покупают люди, которые любят что-то классное, вкусное, интересное и не похожее на другое, или подарочный сегмент. Это у нас такое крафтовое ветеранское производство. Мы не будем какими-то большими и крутыми.

Обращение ветерана к гражданским

Что бы ты хотел сказать гражданскому населению от себя? Что бы ты хотел, чтобы они услышали от тебя, как от ветерана?

Очень просто – любите Украину, любите все украинское, смотрите украинское, будьте украинцами, держитесь украинских традиций, украинского стиля жизни и объединяйтесь между собой. Мы все сделаем, мы победим. Слава Украине!