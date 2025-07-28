Трамп оставляет Путину времени для заключения перемирия только на 10 – 12 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику CNN.

Почему Украина сейчас переживает самый сложный момент войны?

Трамп объявляет о сокращении дедлайна для Путина в очень подходящий для Украины момент. Как отмечает CNN, Украина, вероятно, переживает самый сложный момент на передовой с начала войны.

Начальная отметка Трампа в 50 дней должна была закончиться 3 сентября. К тому времени Россия фактически безнаказанно могла реализовывать свои военные цели. В частности, российские силы приближаются к ключевым опорным городам украинской обороны на востоке – Покровска, Константиновки и Купянска.

Потеря этих городов существенно ударит по возможностям Украины обороняться в восточных регионах, считают в CNN. Украина в таком случае потеряет контроль над большинством городов, на которые она сейчас полагается, чтобы удерживать восток, и передвинет оборону в Краматорск и Славянск.

Напомним, Дональд Трамп установил Владимиру Путину новый дедлайн для подписания мирного соглашения и окончания войны в Украине. Этот срок составляет 10 – 12 дней от 28 июля 2025 года.