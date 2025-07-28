Трамп залишає Путіну часу для укладання перемир'я лише на 10 – 12 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітику CNN.

Чому Україна зараз переживає найскладніший момент війни?

Трамп оголошує про скорочення дедлайну для Путіна у дуже слушний для України момент. Як зазначає CNN, Україна, ймовірно, переживає найскладніший момент на передовій з початку війни.

Початкова позначка Трампа у 50 днів мала закінчитися 3 вересня. До того часу Росія фактично безкарно могла реалізовувати свої військові цілі. Зокрема, російські сили наближаються до ключових опорних міст української оборони на сході – Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.

Втрата цих міст суттєво вдарить по спроможностях України оборонятися у східних регіонах, вважають у CNN. Україна у такому випадку втратить контроль над більшістю міст, на які вона зараз покладається, щоб утримувати схід, і пересуне оборону до Краматорська та Слов'янська.

Нагадаємо, Дональд Трамп встановив Володимиру Путіну новий дедлайн для підписання мирної угоди та закінчення війни в Україні. Цей термін складає 10 – 12 днів від 28 липня 2025 року.