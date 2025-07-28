Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Что сказал Трамп о новом дедлайне для Путина?

Журналист спросил Дональда Трампа после его слов, что тот уменьшит дедлайн для Путина по окончанию войны в Украине, каким будет новый срок для российского президента. Глава Белого дома ответил, что это будет "примерно 10 – 12 дней".

Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 – 12 дней, начиная с сегодняшнего дня (28 июля – 24 Канал). Нет смысла ждать... Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса (в вопросе мира со стороны России – 24 Канал),

– заявил американский лидер.

То есть, теперь новым дедлайном для российского диктатора для окончания войны в Украине является 7 – 9 августа.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что уменьшит 50-дневный срок, который он ранее установил Владимиру Путину для подписания мирного соглашения об окончании войны против Украины, поскольку "уже знает ответ" российского диктатора.

Трамп отметил, что сколько бы не велись переговоры с россиянами, Путин все равно потом начинает бомбардировки Украины, в частности Киева. Глава Белого дома заявил, что "очень разочарован в президенте Путине", поэтому и устанавливает новые сроки.

К слову, 14 июля Дональд Трамп заявлял, что дает Путину 50 дней на подписание мирного соглашения с Украиной и окончание войны. В противном случае, президент США обещал, что введет вторичные тарифы на минимум 100%.

Из интересного, эти тарифы могут также касаться и крупнейших покупателей российских энергоносителей, в частности Индии и Китая. В то же время Трамп не уверен, что законопроект о санкциях против России нужен.

Кроме того, Дональд Трамп обещал, что Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Президент США заключил соглашение с НАТО о том, что американское оружие будет поставляться в Украину, но платить за него будут отдельные члены Альянса, а не Америка.