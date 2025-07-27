Такое заявление американский лидер сделал в воскресенье, 27 июля, во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что сказал Трамп относительно соглашения с НАТО?

Президент США назвал последний саммит НАТО "одной из лучших" встреч, которые когда-либо происходили в Альянсе. В то же время он отметил, что последние договоренности с НАТО, которые предусматривают совместные усилия, в частности, по военной поддержке Украины, должны быть реализованы.

Мы имели встречу (на саммите НАТО в Гааге – 24 Канал), где они объявили о взносах 5% вместо 2%, и они будут платить вместо того, чтобы избегать платы,

– объяснил Трамп.

Он также добавил, что Соединенные Штаты будут отправлять военную технику и другое оборудование в НАТО. По словам американского лидера, страны Альянса "будут делать то, что хотят". Однако, по мнению Трампа, в основном они будут работать с Украиной.

Напомним, что 14 июля президент США заявил, что Америка будет производить оружие, а НАТО будет платить за него. Эту инициативу поддержали уже 8 стран, и их должно быть еще больше. Она будет включать системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование.