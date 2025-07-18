Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

Интересно Готова к отправке: в NYT рассказали, в каком состоянии находится оружие, которое НАТО покупает у США

Какие страны будут закупать оружие США для Украины?

Чиновник Альянса сказал, что это Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. То есть речь идет о Канаде и семи европейских странах.

Ожидается, что будет еще больше стран. Детали обсуждают.

Всего в НАТО входят 32 страны – включая Штаты, которые будут продавать оружие по этой инициативе, но не будут платить за него. Помощь по этой схеме будет содержать системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое оборудование,

– сказано в материале.

Речь не идет об отдельном пакете помощи. Это скорее новый подход к поставке военной поддержки Украине.

"Европейские члены НАТО и Канада возьмут на себя основную роль в финансировании, а НАТО будет координировать поставки, в частности через миссию NSATU", – детализировали в Альянсе.

Справка. NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) – это Командование НАТО по подготовке и оказанию помощи в области безопасности Украины. Оно начало работу в 2024 году в Висбадене. Там координируют обучение украинских военнослужащих, передают Украине военную технику и оборудование, помогают ВСУ развиваться и достигать оперативной совместимости с силами НАТО.

Марк Рютте назвал идею Трампа относительно оружия для Украины логичной. Генсек НАТО считает, что это подтолкнет Россию к миру.