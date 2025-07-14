Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Рютте.

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Соглашение должно побудить Россию рассмотреть возможность мира

Генеральный секретарь НАТО заявил, что европейцы будут покупать оружие у США для оснащения Украины. На фоне этого российский диктатор Владимир Путин должен пересмотреть вопрос мирных переговоров.

Соглашение с США по поставкам оружия должно побудить Россию рассмотреть возможность мира,

– подчеркнул он.

Рютте также отметил, что решающее значение здесь имеет именно скорость. Он добавил, что среди покупателей, которые будут поставлять продукцию Украине, будут Германия, Финляндия, Канада, Норвегия, Швеция, Великобритания и Дания.

Напомним, что Трамп заявил, что США уже потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине и хотят ее завершения.