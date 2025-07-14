Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рютте.

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Угода має спонукати Росію розглянути можливість миру

Генеральний секретар НАТО заявив, що європейці купуватимуть зброю у США для оснащення України. На тлі цього російський диктатор Володимир Путін має переглянути питання мирних переговорів.

Угода зі США щодо постачання зброї має спонукати Росію розглянути можливість миру,

– наголосив він.

Рютте також зазначив, що вирішальне значення тут має саме швидкість. Він додав, що серед покупців, які постачатимуть продукцію Україні, будуть Німеччина, Фінляндія, Канада, Норвегія, Швеція, Велика Британія та Данія.

Нагадаймо, що Трамп заявив, що США вже витратили 350 мільярдів доларів на війну в Україні і хочуть її завершення.