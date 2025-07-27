Таку заяву американський лідер зробив у неділю, 27 липня, під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Шотландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Що сказав Трамп щодо угоди з НАТО?

Президент США назвав останній саміт НАТО "однією з найкращих" зустрічей, які коли-небудь відбувалися в Альянсі. Водночас він зазначив, що останні домовленості з НАТО, які передбачають спільні зусилля, зокрема, щодо військової підтримки України, мають бути реалізовані.

Ми мали зустріч (на саміті НАТО в Гаазі – 24 Канал), де вони оголосили про внески 5% замість 2%, і вони платитимуть замість того, щоб уникати плати,

– пояснив Трамп.

Він також додав, що Сполучені Штати надсилатимуть військову техніку та інше обладнання до НАТО. За словами американського лідера, країни Альянсу "робитимуть те, що хочуть". Однак, на думку Трампа, здебільшого вони працюватимуть з Україною.

Нагадаємо, що 14 липня президент США заявив, що Америка вироблятиме зброю, а НАТО платитиме за неї. Цю ініціативу підтримали вже 8 країн, і їх має бути ще більше. Вона включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання.