Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Про що говорили Трамп і дер Ляєн?

Цікаво, що Ляєн на початку зустрічі полестила Трампу, мовляв, він "відомий як жорсткий переговорник і майстер укладати угоди". Та американський президент непоступливий: він, як і раніше, оцінив шанси на укладення угоди як 50/50.

Репортери запитали Трампа, "чи можна зробити щось краще, ніж 15-відсоткова тарифна ставка для ЄС".

Президент США відповів так:

Краще – тобто нижче? Ні.

Угоду між США та ЄС слід укласти до 1 серпня, адже потім будуть 30-відсоткові тарифи на європейський імпорт.

Втім, Financial Times писали, що країни можуть зупинитися на 15% тарифів, як це є зараз, – фактично закріпити статус-кво.