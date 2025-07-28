Сегодня Украина переживает, возможно, самый сложный этап полномасштабной войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику CNN.

Смотрите также Путин серьезно просчитался насчет Трампа, – сенатор Грэм о новом дедлайне для России

Почему сокращение дедлайна Трампа для Путина дает Украине новую надежду?

До 3 сентября, когда должен был бы истечь первоначальный 50-дневный дедлайн, российские войска могут достичь определенных успехов. Речь идет о вероятном приближении к Купянску, Покровску, Константиновке – ключевых опор в восточной Украине. Это существенно изменит динамику линии фронта и приблизит россиян к захвату Донецкой области.

В администрации Зеленского такое послание восприняли с осторожным оптимизмом.

(Президент США) уже заявил, что сокращает сроки, которые он дал Путину, потому что считает, что ответ очевиден. Путин уважает только силу – и это послание громкое и четкое,

– написал Андрей Ермак.

Но что произойдет через 10 – 12 дней? Если ничего, то это серьезно подорвет имидж Трампа как крепкого политика и станет еще одним подтверждением мнения TACO (Trump Always Chickens Out – "Трамп всегда отступает").

Речь идет о возможности введения вторичных санкций – прежде всего против стран, которые скупают российские энергоносители. Это, в частности, Индия и Китай. Оба государства имеют тесные энергетические связи с Россией, но также являются важными игроками для США. Санкции против них нанесли бы удар не только по России, но и по глобальной экономике, включая американскую.

Китай, несмотря на официальный нейтралитет, фактически играет на стороне Кремля, опасаясь, что поражение России переведет пример Вашингтона на него. Однако Пекин также не заинтересован в чрезмерном обострении.

Поэтому следующие две недели могут стать решающими. Россия будет пытаться укрепить позиции и убедить союзников покупать ее энергоресурсы, Украина – организовать как можно более успешную оборону, а Трамп – продемонстрировать, что его слова имеют реальный вес. Если США не пойдут на этот шаг, что встряхнет глобальную экономику, администрации Трампа придется искать способ сохранить лицо.