В ефірі телемарафону представник Херсонської ОВА розповів, що люди можуть опинитися в ізоляції. Деталі передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається у Херсоні

Ворог обстріляв Острівський міст на початку серпня, завдавши кількох ударів. 3 серпня росіяни били вдень і ввечері, загинув чоловік.

Знову було влучання в міст, але не таке критичне, як вчора. Він пошкоджений, але проїзний. Завтра експерти будуть робити висновки щодо стану цього мосту та доповідати,

– сказав заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Він додав, що 50 людей погодилися на евакуацію, серед них 18 маломобільних. Двоє навідріз відмовилися.

Через постійні обстріли логістика на Острів була ускладнена і до останніх серпневих атак. Продукти туди ще завозили, а от ліки – ні. Аптеки на Корабелі не працювали, тож люди їхати в інші, безпечніші райони міста. Та після пошкодження Острівського мосту це буде небезпечно.

Важливо, що через міст прокладено газогін. Його було пошкоджено та наразі не відновлено. Якщо безпекова ситуація дозволить, то жителі Корабела будуть з газом, та якщо ні – то ні. У деяких прибережних районах Херсона газу немає вже четвертий рік.

Люди можуть залишитися в ізоляції, тому влада закликає виїжджати на материк – в інші райони Херсона чи в область. На Острові ще є зв'язок, можна зателефонувати до обласного контакт-центру: 0800 101 102 або 0800 330 951.