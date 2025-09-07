В 21:34 в Харьковской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Харькове?

В 23:23 Воздушные силы сообщали, что группа ударных БПЛА находится в Харьковской области.

В 00:11 в Харькове слышали взрыв.

В 00:18 мониторинговые каналы написали, что 30 БПЛА из Харьковщины направляются Полтавщину/Сумщину. Еще 10 дронов из Днепропетровщины перелетают на Харьковщину.

Что известно о последних ударах России по Харькову?