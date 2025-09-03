Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Харькове?

Около половины 8 часов вечера в Харькове прогремел взрыв. Несколько минут перед этим Воздушные силы предупреждали об опасности для региона. Там информировали о движении БпЛА российской армии.

Вражеский БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков,

– говорится в сообщении.

Вскоре местные власти прокомментировали взрывы. Игорь Терехов сообщил об ударе БПЛА "Молния" по одному из районов города.

Есть информация об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города. Последствия уточняем,

– написал мэр города.

Чем Россия атаковала Украину ночью 3 сентября?