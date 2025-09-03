Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Харькове?
Около половины 8 часов вечера в Харькове прогремел взрыв. Несколько минут перед этим Воздушные силы предупреждали об опасности для региона. Там информировали о движении БпЛА российской армии.
Вражеский БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков,
– говорится в сообщении.
Вскоре местные власти прокомментировали взрывы. Игорь Терехов сообщил об ударе БПЛА "Молния" по одному из районов города.
Есть информация об ударе вражеским БПЛА "Молния" по Немышлянскому району города. Последствия уточняем,
– написал мэр города.
Чем Россия атаковала Украину ночью 3 сентября?
- В ночь на 3 сентября вражеская армия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет воздушного и морского базирования.
- Этой ночью россияне для атаки использовали 526 средств воздушного нападения.
- Войско Кремля применило 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, 16 крылатых ракет Калибр и 8 крылатых ракет Х-101.