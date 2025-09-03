Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Близько о пів на 8 годину вечора в Харкові пролунав вибух. Декілька хвилин перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку для регіону. Там інформували про рух БпЛА російської армії.

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків,

– ідеться в повідомленні.

Невдовзі місцева влада прокоментувала вибухи. Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА "Молнія" по одному з районів міста.

Маємо інформацію про удар ворожим БпЛА "Молнія" по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо,

– написав мер міста.

Чим Росія атакувала Україну вночі 3 вересня?