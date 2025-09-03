Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Росія вкотре масовано атакувала Україну з повітря: що відомо про наслідки

Як відпрацювала ППО 3 вересня?

Російська армія атакувала Україну із 16:00 2 вересня. Вороги вдарили по різних регіонах, застосовуючи ударні БпЛА, а також ракети повітряного та морського базування. Воїни Повітряних Сил усього зафіксували в небі цієї ночі 526 засобів повітряного нападу. Росіяни запустили:

502 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованої Чауда, що в Криму.

16 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи знешкодили 451 повітряну ціль, серед яких – 430 "Шахедів" і дронів-імітаторів різних типів, 14 "Калібрів" і 7 крилатих ракет Х-101.

На жаль, три ракети та 69 ударних БпЛА влучили на 14 локаціях, падіння уламків також зафіксоване в 14 місцях.

Станом на 09:15 в повітряному просторі України було ще декілька ворожих дронів.