Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Які наслідки атаки дронів на Львів?

Україна вкотре опинилась під масованою атакою Росії вночі та вранці 3 вересня. Наслідки обстрілів фіксуються у низці областей. Зокрема, Львів вночі атакували ударні безпілотники. Близько 02:00 там пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою Сил оборони.

Як повідомили у Львівській ОВА, завдяки роботі ППО вдалось збити ворожі цілі. Також внаслідок обстрілу, за попередніми даними, немає жертв чи постраждалих.

Уночі, близько 01:52, міський голова Андрій Садовий повідомив, що у напрямку Львова пролетів ворожий безпілотник. До міста кілька разів наближалися дрони, атаки успішно відбивали українські оборонці. В цей час місцеві чули серії вибухів.

Безпілотники також помічали в області. Вони становили загрозу Дрогобичу та іншим районам.