Он как раз находился на месте вражеского удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

Смотрите также Россия в очередной раз массированно атаковала Украину с воздуха: что известно о последствиях

Что известно о последствиях в Хмельницкой области?

Спасатели и все службы приложили максимальные усилия для оперативного поиска жертвы, для чего привлекли поисковую собаку. Погибшему мужчине ориентировочно 40 лет – его личность устанавливают.

На территории Хмельницкой области Силы ПВО подтвердили сбивание 2 ракет и 3 "Шахедов", еще 1 дрон локационно потерян.

В результате падения обломков одной из целей повреждена линия электропередач. Это привело к частичному отключению электроэнергии в 4 населенных пунктах, где более 400 абонентов остались без света. Энергетики уже работают на месте, в течение нескольких часов планируется полное восстановление электроснабжения.

Также зафиксировано разрушение и повреждение 19 транспортных средств, около 150 окон в жилой застройке и в одном из учебных заведений, 14 гаражей. Повреждена инфраструктура на территории массива, а также некоторые нежилые объекты.

В целом ситуация контролируемая. Энергетическая система работает стабильно, кроме нескольких населенных пунктов, где продолжаются работы по восстановлению,

– подытожил Тюрин.