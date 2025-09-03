Уже известно о попадании на Кировоградщине, Киевщине, на Западе и в других регионах. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Хронология атаки Украину атакуют крылатые ракеты и дроны: где летят вражеские цели и звучит тревога

Что известно о последствиях массированной атаки России по Украине 3 сентября?

04:00, 3 сентября Хмельницкий. Город попал под удар врага, пишет ОВА. По состоянию на сейчас сигналов о пострадавших или погибших нет. Но, как добавили в мэрии, есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия. 03:00, 3 сентября Киевщина. Враг массированно атакует регион дронами. В Вышгороде произошло возгорание между жилыми многоэтажками. Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован. Предварительно, без пострадавших. 02:00, 3 сентября Кировоградская область. Состоялась вражеская дроновая атака на Знаменскую громаду, в частности на объекты Укрзализныци.



От электроснабжения отключены населенные пункты громады. Бригады энергетиков работают.



Известно количество травмированных в Знаменке – 5. Жизни людей ничего не угрожает. Пострадавших домов – 17, один разрушен. 01:00, 3 сентября Киев. В Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место.

Важно: оперативно о воздушных тревогах, ракетные опасности, угрозы ударных БпЛА, а также о последствиях ударов врага и другие важные новости читайте в нашем телеграме.