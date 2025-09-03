Там пострадала железнодорожная инфраструктура и ее работники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Какие последствия атаки на железную дорогу в Кировоградской области?
Россия нанесла массированный удар по Украине 3 сентября. В результате ночной атаки ударными дронами типа "Шахед" пострадала Знаменская община в Кировоградской области. Там атакована железнодорожная инфраструктура.
В результате удара пострадали четверо работников АО "Укрзализныця". Всех раненых госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Из-за этих повреждений сообщается о задержке ряда рейсов:
- №76 Кривой Рог - Киев,
- №75 Киев - Кривой Рог,
- №79 Днепр - Львов,
- №791 Кременчуг - Киев,
- №790 Кропивницкий - Киев,
- №121 Херсон - Краматорск,
- №85 Запорожье - Львов,
- №38 Киев - Запорожье,
- №37 Запорожье - Киев,
- №51 Запорожье - Одесса,
- №789 Кропивницкий - Киев,
- №119 Днепр - Хелм,
- №31 Запорожье - Перемышль,
- №59 Харьков - Одесса,
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск - Херсон,
- №80 Львов - Днепр,
- №120 Хелм - Днепр,
- №86 Львов - Запорожье,
- №8 Одесса - Харьков,
- №54 Одесса - Днепр,
- №254 Одесса - Кривой Рог.
Железнодорожники отметили, что традиционно делают все возможное для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры и сокращения времени задержек движения поездов.