Там пострадала железнодорожная инфраструктура и ее работники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие последствия атаки на железную дорогу в Кировоградской области?

Россия нанесла массированный удар по Украине 3 сентября. В результате ночной атаки ударными дронами типа "Шахед" пострадала Знаменская община в Кировоградской области. Там атакована железнодорожная инфраструктура.

В результате удара пострадали четверо работников АО "Укрзализныця". Всех раненых госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Из-за этих повреждений сообщается о задержке ряда рейсов:

№76 Кривой Рог - Киев,

№75 Киев - Кривой Рог,

№79 Днепр - Львов,

№791 Кременчуг - Киев,

№790 Кропивницкий - Киев,

№121 Херсон - Краматорск,

№85 Запорожье - Львов,

№38 Киев - Запорожье,

№37 Запорожье - Киев,

№51 Запорожье - Одесса,

№789 Кропивницкий - Киев,

№119 Днепр - Хелм,

№31 Запорожье - Перемышль,

№59 Харьков - Одесса,

№65/165 Харьков - Черкассы, Умань,

№102 Краматорск - Херсон,

№80 Львов - Днепр,

№120 Хелм - Днепр,

№86 Львов - Запорожье,

№8 Одесса - Харьков,

№54 Одесса - Днепр,

№254 Одесса - Кривой Рог.

Железнодорожники отметили, что традиционно делают все возможное для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры и сокращения времени задержек движения поездов.