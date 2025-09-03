Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича.
Что известно об ударе по Кировоградщине?
Андрей Райкович рассказал, что российские захватчики обстреляли Знаменскую громаду, в частности объекты АО "Укрзализныця".
Есть возгорания в частных домовладениях,
– подчеркнул он.
По состоянию на 02:01 информация о пострадавших не поступала. Глава ОГА призвал жителей не выкладывать никаких фото и видео в социальные сети. И не покидать безопасных мест до отбоя воздушной тревоги.
Обстрел Украины в ночь на 3 сентября: что известно?
Оккупанты осуществили массированный обстрел Украины ночью 3 сентября.
Захватчики атаковали Львов и Хмельницкий. В городах прогремели взрывы ночью, силы ПВО работали по вражеским целям.
Взрывы раздавались и в Киевской области и в столице. Враг совершил массированный обстрел Киевской области дронами, начальник КМВА рассказал, что в Деснянском районе зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без пожара и разрушений.
Вражеские дроны также атаковали Ровно и Луцк. В Воздушных Силах рассказывали о вражеских дронах в направлении городов.