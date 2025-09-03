Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.
Що відомо про удар по Кіровоградщині?
Андрій Райкович розповів, що російські загарбники обстріляли Знамʼянську громаду, зокрема об'єкти АТ "Укрзалізниця".
Є займання в приватних домоволодіннях,
– підкреслив він.
Станом на 02:01 інформація про постраждалих не надходила. Очільник ОДА закликав мешканців не викладати жодних фото та відео в соціальні мережі. І не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги.
Обстріл України в ніч проти 3 вересня: що відомо?
Окупанти здійснили масований обстріл України вночі 3 вересня.
Загарбники атакували Львів та Хмельницький. У містах пролунали вибухи уночі, сили ППО працювали по ворожих цілях.
Вибухи лунали й на Київщині та у столиці. Ворог здійснив масований обстріл Київської області дронами, начальник КМВА розповів, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань.
Ворожі дрони також атакували Рівне й Луцьк. У Повітряних Силах розповідали про ворожі дрони в напрямку міст.