Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Кіровоградської ОДА Андрія Райковича.

Що відомо про удар по Кіровоградщині?

Андрій Райкович розповів, що російські загарбники обстріляли Знамʼянську громаду, зокрема об'єкти АТ "Укрзалізниця".

Є займання в приватних домоволодіннях,

– підкреслив він.

Станом на 02:01 інформація про постраждалих не надходила. Очільник ОДА закликав мешканців не викладати жодних фото та відео в соціальні мережі. І не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги.

