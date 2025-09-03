О ночной атаке ударных дронов сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

Пожар от обстрела в Вышгороде: какие последствия?

В ночь на 3 сентября Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Киевской областью. Обломки сбитой цели упали в Вышгороде между многоэтажными жилыми домами и вызвали возгорание.

В результате падения обломков поврежден автомобиль и выбиты стекла в нескольких домах. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Предварительно без пострадавших. Все оперативные службы привлечены. Более подробная информация позже,

– добавили в ОВА.

Массированная атака на Украину продолжается, поэтому местные власти призывают находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.