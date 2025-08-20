Трагедия произошла в Индустриальном районе города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Их убила россия" в Facebook.

Что известно о гибели целой семьи от удара дрона в Харькове?

Жертвами удара по жилому дому в Индустриальном районе стали 45-летний Руслан Серга, его жена Татьяна (38 лет), их дочь Мия (1,5 года), 16-летний сын Артем и бабушка детей – 57-летняя Галина. Семья жила на пятом этаже многоэтажки, куда враг выпустил сразу 5 "Шахедов".

О гибели семьи сообщило сообщество "Их убила россия", информацию подтвердил староста села Николаевка на Черниговщине – родного края Руслана.

В соцсетях остались фотографии, где родители вместе с детьми отмечают первый день рождения маленькой Мии. Для девочки этот праздник оказался последним..

Руслан Серга был ветераном российско-украинской войны. В 2022 году он вступил в ряды 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, однако по состоянию здоровья в 2023 году его демобилизовали.

Прощание с семьей состоится 21 августа в Харькове.



Татьяна и Руслан Серга с 1,5-летней дочкой Мией / Facebook





Артем Серга / Facebook

Что известно о преступном обстреле Харькова?