Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Попадание "Шахеда" в дом, люди под завалами: что известно об атаке на Харьков 18 августа
Что известно о воздушной тревоге 19 августа?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где сейчас звучит тревога в Украине: смотрите на карте
БПЛА – в направлении Павлограда. БПЛА с Черниговщины – перелетает в Бориспольский район Киевской области. БПЛА – в направлении Харькова. Вражеский ударный БПЛА через Запорожскую область – в направлении Днепропетровской. Черниговщина: БПЛА – в направлении Нежина.
БПЛА – в направлении Павлограда.
БПЛА с Черниговщины – перелетает в Бориспольский район Киевской области.
БПЛА – в направлении Харькова.
Вражеский ударный БПЛА через Запорожскую область – в направлении Днепропетровской.
Черниговщина: БПЛА – в направлении Нежина.