Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Влучання "Шахеда" в будинок, люди під завалами: що відомо про атаку на Харків 18 серпня
Що відомо про повітряну тривогу 19 серпня?
Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті
БпЛА – у напрямку Павлограда.
БпЛА із Чернігівщини – перелітає у Бориспільський район Київщини.
БпЛА – у напрямку Харкова.
Ворожий ударний БпЛА через Запорізьку область – у напрямку Дніпропетровської.
Чернігівщина: БпЛА – у напрямку Ніжина.