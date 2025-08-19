Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Влучання "Шахеда" в будинок, люди під завалами: що відомо про атаку на Харків 18 серпня

Що відомо про повітряну тривогу 19 серпня?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті