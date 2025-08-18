Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Під завалами у Харкові є люди: що відомо?

Працівники ДСНС розповіли журналістам, що під завалами будинку двоє людей. Вони подають ознаки життя. Почалася рятувальна операція.

О 06:04 міський голова Харкова повідомив, що з-під завалів щойно деблокували жінку. Вона жива. Працюють лікарі.

Вже о 06:10 журналісти повідомили, що з-під завалів дістали маленьку дитину, якій до двох років. Її намагалися реанімувати.

2-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок в Індустріальному районі Харкова,

– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Уже о 06:36 Ігор Терехов повідомив, що ще одну людину дістали з-під завалів. На щастя, живою. Зараз з ним працюють лікарі швидкої.

Атака на Харків 18 серпня: коротко головне

Вдосвіта 18 серпня Росія атакувала Харків ударними дронами. ЗМІ повідомляли про щонайменше 4 вибухи з 04:47 до 05:01. Зафіксовано влучання "Шахедів" в Індустріальному районі.

в Індустріальному районі. "Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку", – повідомив Ігор Терехов.

У будинку, в який влучив "Шахед", спалахнула пожежа у двох під'їздах. В одному горять поверхи з 2 по 4, в іншому – палає останній. Також відомо, що стався обвал перекриттів.

Вже о 06:20 міський голова повідомив, що знайдено тіло ще однієї вбитої російським "Шахедом" людини. Загалом 3 загиблих, серед них – маленька дитинка.

Зауважимо, що пізно ввечері 17 серпня окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Зафіксовано влучання в землю біля житлових будинків.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків і 5 припаркованих авто.

Станом на 06:24 кількість постраждалих внаслідок атаки Росії на Харків зросла до 17. Серед них – 6 дітей.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!