Разом з Кассісом Україна зустріла генерального секретаря Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ферідуна Сінірліоглу. Про це глава ОБСЕ написав в соцмережі Х.
Для чого глава ОБСЄ приїхав до України?
Кассіс та Сінірліоглу планують обговорити з українськими посадовцями безпекову та дипломатичну співпрацю, зокрема й для завершення війни.
За словами Ігнаціо Кассіса, ОБСЄ може стати хорошою платформою для діалогу. Він зазначає, що справедливий та тривалий мир має бути ухвалений відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів.
Журналістці Новини.LIVE посадовець сказав, що він також планує візит до Москви, де передасть російському командуванню сигнали щодо припинення війни. Кассіс додав, що ОБСЄ об’єднує Росію, Україну та ще 55 держав.
Якщо вони серйозно ставляться до цієї організації, ми всі разом маємо швидко знайти рішення,
– сказав Ігнаціо Кассіс.
Нагадаємо, наразі в ОБСЄ головує Швейцарія. Країна є однією із засновниць Гельсінського кінцевого акта 1975 року та учасницею переговорів НБСЄ 1973 року.
ОБСЄ і війна в Україні: останні новини
Раніше Україна пропонувала змінити принципи роботи ОБСЄ, щоб обмежити вплив Росії в цій організації та зробити її ефективнішою. Серед пропозицій українські посадовці озвучували скасування правила консенсусу, яке дозволяє одній країні блокувати рішення. Крім того, пропонувалося змінити порядок обрання керівництва. У МЗС кажуть, що це має допомогти "розблокувати" діяльність ОБСЄ та краще відповідати сучасним викликам, особливо під час війни.
Торік у липні на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ представники ухвалили резолюцію, в якій просять передати Україні заморожені російські гроші й активи для допомоги в відбудові після руйнувань війни.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що звичайна присутність миротворців під егідою ОБСЄ чи ООН не дасть гарантій безпеки, бо ці місії не мають достатнього мандату чи можливостей зупинити агресію. Натомість Київ хоче бачити озброєний контингент союзників, який може реально стримувати ворога, а не лише бути спостерігачем.