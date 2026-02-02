Разом з Кассісом Україна зустріла генерального секретаря Організації з безпеки та співробітництва в Європі Ферідуна Сінірліоглу. Про це глава ОБСЕ написав в соцмережі Х.

Для чого глава ОБСЄ приїхав до України?

Кассіс та Сінірліоглу планують обговорити з українськими посадовцями безпекову та дипломатичну співпрацю, зокрема й для завершення війни.

За словами Ігнаціо Кассіса, ОБСЄ може стати хорошою платформою для діалогу. Він зазначає, що справедливий та тривалий мир має бути ухвалений відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів.

Журналістці Новини.LIVE посадовець сказав, що він також планує візит до Москви, де передасть російському командуванню сигнали щодо припинення війни. Кассіс додав, що ОБСЄ об’єднує Росію, Україну та ще 55 держав.

Якщо вони серйозно ставляться до цієї організації, ми всі разом маємо швидко знайти рішення,

– сказав Ігнаціо Кассіс.

Нагадаємо, наразі в ОБСЄ головує Швейцарія. Країна є однією із засновниць Гельсінського кінцевого акта 1975 року та учасницею переговорів НБСЄ 1973 року.

ОБСЄ і війна в Україні: останні новини