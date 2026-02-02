У ексклюзивному коментарі для 24 Каналу авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський розповів, на що справді здатні ці винищувачі і чому Росія так активно перекидає їх до Білорусі.

Деталі До Білорусі прибула нова партія найпотужніших російських винищувачів

Це вже не перше таке постачання: протягом 2025 року Білорусь отримала кілька партій цих машин, і на базі в Барановичах зараз може бути щонайменше 7 – 8 винищувачів цього типу.

Зауважимо, що за даними відкритих джерел у 2025 році Білорусь прийняла три попередні партії Су‑30СМ2:

-першу пару літаків з бортовими номерами "09" і "10" у травні;

-другу – з номерами "11" та "12" у серпні;

-третю – з номерами "13" і "14" у грудні.

Чому Росія активно відправляє винищувачі в Білорусь?

Храпчинський зазначає, що це не літаки п'ятого покоління, тому говорити про надможливості цих винищувачів не варто. Це радше прояв взаємодії Росії та Білорусі у військово-технічній сфері.

“Це реалізація взаємодії Росії і Білорусі. Якщо подивитися на розвиток авіаційної галузі Росії, то основний стрибок відбувався з 2007 по 2012 – 2014 роки. Тоді Росія випускала величезну кількість літаків, використовуючи американські та японські чіпи. Після початку війни у 2014 році санкції обмежили доступ до комплектуючих, а Білорусь скуповувала технології тих років, створюючи тіньову можливість постачати Росії потрібні елементи”, – пояснив експерт.

За його словами, постачання Су-30СМ2 – це не просто передача літаків від Росії. Це, ймовірно, своєрідне повернення за допомогу в забезпеченні комплектуючими.

Білорусь активно нарощувала виробництво мікроелектроніки, купуючи обладнання, яке інші країни вже вважали застарілим.

Придбані у 2016 – 2017 роках станки зараз дають країні можливість модернізувати власну авіацію та підтримувати Росію.

Храпчинський підкреслив, що хоча ці літаки не відповідають вимогам сучасної війни, вони суттєво підвищують бойові можливості білоруської авіації.

Детальніше, Су-30СМ2 – це двомісний багатофункціональний винищувач другого покоління, якому притаманна висока маневреність та можливість вести бойові дії як у повітрі, так і по наземних цілях. Літак може досягати швидкості понад 2 000 км/год та нести ракети класу "повітря-повітря" та бомбами різних калібрів.

На відміну від попередніх модифікацій Су-30 чи Су-27, Су-30СМ2 оснащений сучасною авіонікою та системами наведення, що підвищує точність ураження та здатність діяти в умовах сучасного ППО.

Чи є загроза для України?

Наразі в Білорусі може бути 7 – 8 таких літаків, здатних нести ракети Р-37М.

Р-37М – це ракета класу "повітря-повітря’, вона працює по повітряних цілях. Теоретично це загроза для нашої авіації, наприклад для перехоплення крилатих ракет або "Шахедів". Але Білорусь максимально уникає будь-яких дій, що можуть її залучити до бойових дій, тому поки реальної загрози застосування цих літаків проти України немає,

– переконаний Храпчинський.

Водночас він наголошує, що Білорусь продовжує активно допомагати Росії, забезпечуючи комплектуючими, паливом та зв'язком, що безпосередньо підтримує ведення бойових дій. Тобто роль країни у війні більше проявляється у забезпеченні та логістиці, ніж у прямому застосуванні літаків проти України.

Цікаво, що один зі звітів Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія де-факто анексувала Білорусь і використовує її територію для підготовки до потенційного протистояння з НАТО, створюючи інформаційний та психологічний тиск.

Близько 500 білоруських підприємств інтегровані у російську оборонну промисловість, а Мінськ щороку постачає Росії десятки тисяч артилерійських снарядів, ракетних боєприпасів і безпілотників.

Як Росія використовує Білорусь в провокаціях?