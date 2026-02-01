Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається в Білорусі?

В ніч із 30 на 31 січня білоруські повітряні кулі незаконно порушили повітряний простір Польщі – це вже другий такий випадок за останні 72 години.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що польський військовий радар виявив об'єкти, що вночі потрапляли до польського повітряного простору з Білорусі, і що ці об'єкти, найімовірніше, були аеростатами,

– повідомили в ISW.

У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством, розташованим уздовж східного кордону Польщі з Білоруссю.

Білоруські аеростати також порушували польський повітряний простір у ніч із 28 на 29 січня та регулярно заходять у повітряний простір Польщі й Литви з жовтня 2025 року.

За словами аналітиків ISW, Росія де-факто анексувала Білорусь і використовує вторгнення в повітряний простір інших країн в рамках своїх зусиль "нульової фази" – фази створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої ​​війни між НАТО та Росією у майбутньому.

