Чому Росія прив'язує Білорусь до себе?

Росія гостро реагує навіть на найменші спроби Білорусі проводити незалежну політику й відновити економічні контакти з Європою, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Водночас економічна співпраця Білорусі та Росії все більше орієнтується на військові потреби Москви. Наразі вже близько 500 білоруських підприємств інтегрували в "оборонку" Москви:

Білорусь реалізує проєкт заводу з виготовлення безпілотників, який має випускати до 100 тисяч дронів на рік;

Також Мінськ щороку постачає російській армії приблизно 480 тисяч артилерійських снаряів та ракетних боєприпасів.

Аналітики латвійського Бюро по захисту Конституції (SAB) вважають, що надалі залежність економіки Білорусі від Росії та участь у військових планах російського диктатора Володимира Путіна лише зростатиме.

Цивільна економіка білорусі фактично працює на військові потреби Москви, даючи можливість режиму уникати прямої участі в бойових діях, але отримувати економічні вигоди,

– зазначає SAB.

Фахівці наголошують, що Росія розглядає можливу зміну влади у Білорусі без узгодження позиції з Кремлем як загрозу своїм інтересам. Тому намагається забезпечити залежність наступника білоруського лідера Олександра Лукашенка від проросійського курсу.

Важливо! За оцінками SAB, Росія блокуватиме будь-які спроби Білорусі зблизитися з ЄС, якщо будуть суперечити її інтересам.

Як посилюється залежність Білорусі?

Втім, Білорусь працює не лише на воєнну машину Путіна. Нещодавно Лукашенко заявив, планує постачати електрику на окуповані Росією українські території, пише білоруське видання "Белта".

Для цього він хоче збудувати нову АЕС на сході Білорусі, яка вироблятиме електроенергію для "нових регіонів" Росії. Мова йде про окуповані регіони:

Донецьку область;

Луганську область;

Запорізьку область;

та Херсонську область.

Разом з тим Білорусь залишається залежною від російського газу. Обіцянки Лукашенка замістити 4,5 мільярда кубометрів газу на рік так і не справдилися. Наприклад, у 2023 році імпорт газу з Росії сягнув 17 мільярдів кубометрів – усього на 2 мільярди менше за показник 2021 року.

Зауважте! У Мінську заявили, що збережуть ті самі обсяги закупівель газу в Росії. Тож реально залежність Білорусі від Росії не лише не зменшується, а й зростає.

Яка ситуація в економіці Білорусі?