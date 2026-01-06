Що відбуватиметься з економікою Білорусії у 2026 році?
Ключовими чинниками залишаються санкційний тиск, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу та структурна залежність від економіки Росії, яка, своєю чергою, демонструє ослаблення, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Зокрема економісти розглядають кілька сценаріїв на 2026 рік. І жоден з них не передбачає повноцінного відновлення.
Наприклад, базовий вважається найбільш ймовірним, як зазначають експерти. Він ґрунтується на слабкому зростанні за умов скорочення попиту з боку Росії.
- Державні інвестиційні програми та внутрішній споживчий попит частково компенсуватимуть спад.
- Але інфляційний тиск збережеться – через імпорт інфляції з Росії та дефіцит робочої сили.
- Очікується приріст ВВП лише на 1,4 – 1,8%,, інфляція – на рівні 7 – 7,5% та поступове ослаблення білоруського рубля з 2,9 за долар США на початку року до 3,2 – 3,4 наприкінці.
- Реальні доходи населення формально зростатимуть, але приріст матиме інфляційний характер.
Негативний сценарій – також розглядається як ймовірний – пов’язаний із погіршенням економічної ситуації у Росії, пролонгацією або посиленням санкцій Євросоюзу проти Мінська та вичерпанням фіскальних та монетарних інструментів підтримки.
У таких умовах навіть обмежене зростання стає сумнівним,
– уточнили у розвідці.
Позитивний варіант є більш теоретичним та залежить від зовнішньополітичних рішень, тобто зняття санкцій з калійних добрив. Але якщо такого кроку з боку ЄС не буде, то будь-який позитивний ефект буде фрагментарним і не матиме кумулятивного впливу.
Міжнародні експерти вважають, що у 2026 році економіка Білорусії залишатиметься вразливою та структурно обмеженою.
Важливо! Критична залежність від динаміки Росії, відсутність диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків та санкційний тиск не дозволяють стійке зростання навіть у середньостроковій перспективі.
Нагадаємо, що влада Білорусі готується затвердити нову програму. Мова йде про розвиток економіки на 2026 – 2030 роки. Про це раніше повідомляли в українській розвідці.
Попередній план вже показав свою неефективність. Централізоване планування та державний контроль серйозно гальмують економіку.
Зауважте! Плани Мінська залишаються на папері, а реальність показує, що економіка країни вразлива, недиверсифікована і в стагнації.
- За десять місяців 2025 року товарообіг між Білоруссю та Росією зріс на 1,8 відсотка і досяг 44 мільярдів доларів. Мінськ стає все більш залежним від Москви.
- Водночас Сполучені Штати зняли санкції з Білорусії. Вашингтон скасував обмеження проти флагмана гірничо-хімічної промисловості Білорусі "Білоруськалію".