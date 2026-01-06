Что будет происходить с экономикой Белоруссии в 2026 году?
Ключевыми факторами остаются санкционное давление, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала и структурная зависимость от экономики России, которая, в свою очередь, демонстрирует ослабление, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
В частности экономисты рассматривают несколько сценариев на 2026 год. И ни один из них не предусматривает полноценного восстановления.
Например, базовый считается наиболее вероятным, как отмечают эксперты. Он основывается на слабом росте в условиях сокращения спроса со стороны России.
- Государственные инвестиционные программы и внутренний потребительский спрос частично компенсируют спад.
- Но инфляционное давление сохранится – из-за импорта инфляции из России и дефицита рабочей силы.
- Ожидается прирост ВВП лишь на 1,4 – 1,8%,, инфляция – на уровне 7 – 7,5% и постепенное ослабление белорусского рубля с 2,9 за доллар США в начале года до 3,2 – 3,4 в конце.
- Реальные доходы населения формально будут расти, но прирост будет иметь инфляционный характер.
Негативный сценарий – также рассматривается как вероятный – связан с ухудшением экономической ситуации в России, пролонгацией или усилением санкций Евросоюза против Минска и исчерпанием фискальных и монетарных инструментов поддержки.
В таких условиях даже ограниченный рост становится сомнительным,
– уточнили в разведке.
Положительный вариант является более теоретическим и зависит от внешнеполитических решений, то есть снятие санкций с калийных удобрений. Но если такого шага со стороны ЕС не будет, то любой положительный эффект будет фрагментарным и не будет иметь кумулятивного воздействия.
Международные эксперты считают, что в 2026 году экономика Белоруссии будет оставаться уязвимой и структурно ограниченной.
Важно! Критическая зависимость от динамики России, отсутствие диверсификации внешнеэкономических связей и санкционное давление не позволяют устойчивый рост даже в среднесрочной перспективе.
Напомним, что власти Беларуси готовятся утвердить новую программу. Речь идет о развитии экономики на 2026 – 2030 годы. Об этом ранее сообщали в украинской разведке.
Предыдущий план уже показал свою неэффективность. Централизованное планирование и государственный контроль серьезно тормозят экономику.
Заметьте! Планы Минска остаются на бумаге, а реальность показывает, что экономика страны уязвима, недиверсифицированная и в стагнации.
Что еще известно о событиях в Белоруссии?
- За десять месяцев 2025 года товарооборот между Беларусью и Россией вырос на 1,8 процента и достиг 44 миллиардов долларов. Минск становится все более зависимым от Москвы.
- В то же время Соединенные Штаты сняли санкции с Белоруссии. Вашингтон отменил ограничения против флагмана горно-химической промышленности Беларуси "Беларуськалия".